Mercato - RC Lens : Un énorme transfert prend forme, l’OM va halluciner

Auteur d’une magnifique saison au RC Lens, Loïs Openda devrait animer le mercato. L’attaquant belge serait notamment suivi par l’OM, mais plusieurs clubs de Premier League seraient également dans le coup. Et l’un d’entre eux pourrait même avoir déjà une longueur d’avance sur la concurrence.

Cet été, l'OM devrait une nouvelle fois animer le mercato. C'est une habitude depuis l'arrivée de Pablo Longoria au sein de la direction du club. Et parmi les postes recherchés, les Marseillais pourraient une nouvelle fois se tourner vers l'attaque. En effet, compte tenu de l'incertitude qui entoure l'avenir d'Alexis Sanchhez dont le contrat court jusqu'en juin prochain, l'OM scrute le marché en quête d'un avant-centre pouvant être aligné avec Vitinha. Dans cette optique, le profil de Loïs Openda plaît grandement à Pablo Longoria. Mais l'attaquant du RC Lens est très convoité, notamment en Premier League, comme le raconte Jonathan Johnson.

Guendouzi - OM : La très grosse annonce avant son transfert https://t.co/6nXH89yB15 pic.twitter.com/thqrIyrWqS — le10sport (@le10sport) May 12, 2023

La concurrence est énorme pour l'OM avec Openda

« La présence d'Unai Emery pourrait être attrayante, et c'est un projet qui commence à susciter l'intérêt de certains joueurs réputés en Europe, mais il faudra de la patience pour que certains de ces grands noms envisagent sérieusement de venir à Villa Park », révèle le journaliste de CBS Sports dans sa chronique pour CaughtOffside , avant de préciser le club le mieux placé pour le transfert de Loïs Openda.

«Je pense que cela fait d'Arsenal la destination la plus probable si Openda»