C’est officiel, le PSG signe un entraîneur

En attendant de savoir de quoi sera fait l’avenir de Christophe Galtier et si le PSG se cherchera un nouvel entraîneur cet été, une autre annonce a été faite au sujet du poste d’entraîneur… des U19 ! Zoumana Camara, en place depuis 2021, vient de prolonger son contrat jusqu’en 2024.

C’est un fait, l’avenir de Christophe Galtier sur le banc du PSG continue de faire couler beaucoup d’encre, d’autant que les noms de Thiago Motta et José Mourinho sont évoqués pour lui succéder. Selon les révélations exclusives du 10sport.com, et sauf un incroyable rebondissement, Galtier sera toujours en place la saison prochaine, et ce sera également le cas de son homologue des U19 du PSG.

Camara signe jusqu’en 2024

En effet, le PSG a officialisé vendredi midi la prolongation de contrat de Zoumana Camara, qui va donc poursuivre sa mission d’entraîneur des jeunes du club de la capitale jusqu’en 2024.

🔴🔵✍️ Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Zoumana Camara au poste d’entraîneur principal de l’équipe U19, pour une saison supplémentaire. Le technicien est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 12, 2023

« Je suis très heureux »