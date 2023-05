PSG : Neymar reçoit une incroyable proposition

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu’en 2027, Neymar ne semble plus en odeur de sainteté au PSG. A tel point que son départ est de plus en plus régulièrement évoqué. Plusieurs clubs de Premier League seraient à l’affût à l’image de Newcastle, Manchester United et Chelsea. Mais Gilberto Silva espère que son compatriote rejoindra Arsenal.

Encore blessé et auteur d'une saison décevante, Neymar semble être poussé au départ, et surtout, pour la première fois depuis 2019, il accepterait de quitter le PSG. Encore faut-il trouver un club acquéreur pour le joueur dont le contrat court jusqu'en 2027 et qui touche quasiment 3,7M€ bruts par mois. Les regards se tournent ainsi vers la Premier League où Chelsea et Newcastle ont été cités parmi les éventuels prétendants. Mais Gilberto Silva préférerait le voir signer à Arsenal.

Rupture totale avec le PSG, Neymar va le regretter https://t.co/N8Wkj0Lnmj pic.twitter.com/StsK5oMPE0 — le10sport (@le10sport) May 12, 2023

«Tout le monde connaît la qualité de Neymar»

« Les dernières semaines au PSG ont été très étranges pour Neymar. Voir des gens aller chez lui, je ne suis pas d'accord, les supporters n'ont pas le droit d'aller chez un joueur pour protester. Cela peut devenir un cauchemar parce que c'est dangereux et ce n'est pas agréable. J'espère que cela ne se reproduira pas avec lui ou avec un autre joueur. Tout le monde connaît la qualité de Neymar, je n'ai pas besoin de parler de sa qualité », confie l'ancien milieu de terrain brésilien à casinosite.nl .

«J'aimerais le voir à Arsenal»