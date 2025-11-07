Mercato - RC Lens : Thauvin, le transfert bouclé en 24 heures !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, Florian Thauvin a fait son grand retour en France. Alors qu’il évoluait à l’Udinese, le champion du monde 2018 s’est engagé avec le RC Lens. N’ayant initialement pas prévu de rejoindre les Sang et Or, Thauvin s’est finalement laissé convaincre. Et quand il a fallu tout finaliser, c’est visiblement allé très vite…

Florian Thauvin au RC Lens, ce transfert n’était pas prévu pour se réaliser lors du dernier mercato estival. Alors que le Français a rejoint l’effectif de Pierre Sage, celui qui évoluait à l’Udinese aurait dû continuer en Italie. En effet, il était question d’un transfert vers la Fiorentina, mais voilà que Lens a parfaitement manoeuvré pour rafler la mise et boucler la signature de Thauvin.

« Plus proche de signer à la Fiorentina que de venir à Lens » Dans le cadre d'un entretien accordé à So Foot, Florian Thauvin a raconté les coulisses de sa signature au RC Lens. L’international français a alors expliqué dans un premier temps : « Ce retour en France n’était pas programmé ? Non, ce n’était pas du tout d’actualité. Je ne le souhaitais pas à la base parce que j’étais très heureux en Italie. J’étais beaucoup plus proche de signer à la Fiorentina que de venir à Lens honnêtement. Mais quand les négociations avec l’Udinese pour trouver un accord ont trainé, Jean-Louis Leca est arrivé pour me sonder d’abord ».