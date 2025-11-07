Mercato - RC Lens : Thauvin, le transfert bouclé en 24 heures !

Lors du dernier mercato estival, Florian Thauvin a fait son grand retour en France. Alors qu’il évoluait à l’Udinese, le champion du monde 2018 s’est engagé avec le RC Lens. N’ayant initialement pas prévu de rejoindre les Sang et Or, Thauvin s’est finalement laissé convaincre. Et quand il a fallu tout finaliser, c’est visiblement allé très vite…
Florian Thauvin au RC Lens, ce transfert n’était pas prévu pour se réaliser lors du dernier mercato estival. Alors que le Français a rejoint l’effectif de Pierre Sage, celui qui évoluait à l’Udinese aurait dû continuer en Italie. En effet, il était question d’un transfert vers la Fiorentina, mais voilà que Lens a parfaitement manoeuvré pour rafler la mise et boucler la signature de Thauvin.
« Plus proche de signer à la Fiorentina que de venir à Lens »
Dans le cadre d'un entretien accordé à So Foot, Florian Thauvin a raconté les coulisses de sa signature au RC Lens. L’international français a alors expliqué dans un premier temps : « Ce retour en France n’était pas programmé ? Non, ce n’était pas du tout d’actualité. Je ne le souhaitais pas à la base parce que j’étais très heureux en Italie. J’étais beaucoup plus proche de signer à la Fiorentina que de venir à Lens honnêtement. Mais quand les négociations avec l’Udinese pour trouver un accord ont trainé, Jean-Louis Leca est arrivé pour me sonder d’abord ».
« Les négociations contractuelles ont duré moins de 24 heures »
Le RC Lens a donc su saisir sa chance et finaliser très rapidement le transfert de Florian Thauvin. « Petit à petit, pendant dix ou quinze jours, il m’a expliqué plus profondément ce qu’il attendait de moi dans le club. Ensuite, les négociations contractuelles ont duré moins de 24 heures », a confié le désormais Lensois.