Mercato - RC Lens : Nouvelle annonce pour le transfert de ce buteur

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le RC Lens est sur la piste de Georges Mikautadze. Problème, le buteur est également dans les petits papiers de nombreuses formations, dont l’AS Monaco. D’ailleurs, le Géorgien serait très proche de s’engager avec l’ASM. Après le directeur général monégasque, c’est l’entraîneur du club du Rocher qui a évoqué le dossier Mikautadze.

Qui évoluera à la pointe de l’attaque du RC Lens la saison prochaine ? Pour le moment, il n’y a que peu de chances pour que cela soit Elye Wahi. L’ancien Montpelliérain est sur le départ et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, les dirigeants lensois pistent Georges Mikautadze pour le remplacer, mais cela ne s’annonce pas facile.

Georges Mikautadze est très proche de l’AS Monaco

Selon les informations de Foot Mercato , Georges Mikautadze devrait s’engager avec l’AS Monaco plutôt que le RC Lens. Plus tôt dans la journée, Thiago Scuro, le directeur général monégasque, avait d’ailleurs évoqué un bon feeling concernant l’attaquant géorgien. « On cherche effectivement un attaquant supplémentaire pour donner plus d'options à notre entraîneur. On a déjà deux très bons joueurs pour le poste (Folarin Balogun et Breel Embolo). On parle avec Mikautadze et on espère parvenir à un accord aussi vite que possible. Je peux dire que, oui, d'après ce que je ressens, il y a bon feeling, en particulier entre Monaco et le joueur. On espère parvenir à répondre aux attentes du FC Metz (relégué en Ligue 2). Je suis en conversation directe avec son président (Bernard Serin). On espère une issue positive. »

Mercato – RC Lens : Un grand attaquant arrive ? https://t.co/bge9q8Rwzz pic.twitter.com/aidApC7E8l — le10sport (@le10sport) July 5, 2024

Hütter s’exprime à son tour sur Mikautadze