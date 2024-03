Mercato - RC Lens : Nouveau rebondissement pour l'entraîneur ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avec le départ programmé de Jürgen Klopp en fin de saison, Liverpool se cherche un nouvel entraîneur. Le nom de Franck Haise a été évoqué par la presse anglaise ces derniers jours, mais il semblerait finalement que le maitre à jouer du RC Lens ne fasse pas partie des grandes priorités des Reds pour venir succéder à Klopp. Explications.

Ça va bouger cet été sur le marché des entraîneurs ! Jürgen Klopp a d'ores et déjà acté son départ de Liverpool pour cet été, après presque neuf ans de bons et loyaux services. Les pistes ne manquent pas chez les Reds pour remplacer le technicien allemand, et un Français a même récemment été évoqué...

Liverpool sur Franck Haise ?

Le média anglais The Athletic a révélé en février que Franck Haise, l'entraîneur du RC Lens, ferait partie des options à l'étude au sein de la direction de Liverpool. Mais selon les dernières tendances, ce dossier vient de connaitre plusieurs rebondissements.

Amori et De Zerbi tiennent finalement la corde