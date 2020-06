Foot - Mercato

Mercato : Bonne nouvelle pour le RC Lens avec Kakuta ?

Publié le 22 juin 2020 à 8h55 par La rédaction

Ciblé depuis plusieurs semaines par le RC Lens, le dossier Gaël Kakuta pourrait prendre une tournure positive dans les prochains jours.

Promu en Ligue 1 cette saison, le RC Lens veut réaliser un mercato ambitieux pour rester en première division et travaillerait sur de nombreuses pistes pour le recrutement. Une des pistes étudiées mènerait à Gaël Kakuta appartenant à Amiens. Relégué en Ligue 2, le club Picard n’entend pas brader son milieu offensif et demanderait 5 M€, loin des premières offres de Lens estimées à 2,8 M€. Mais le dossier pourrait évoluer dans les prochains jours. En effet, selon le journaliste Manu Lonjon, la tendance serait désormais à l'optimisme du côté des Sang et Or puisque Kakuta voudrait boucler son arrivée au RC Lens. Une bonne nouvelle pour le club nordiste qui pourrait boucler le dossier dans les prochaines semaines. Affaire à suivre…