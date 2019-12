Foot - Mercato - Milan AC

Mercato : Raiola annonce la couleur pour l'arrivée d'Ibrahimovic au Milan AC !

Publié le 31 décembre 2019 à 14h20 par B.C.

Vendredi, Zlatan Ibrahimovic sera officiellement présenté par le Milan AC. Et à en croire Mino Raiola, le Suédois devrait réaliser de grandes choses dans le club lombard.