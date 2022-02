Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zinedine Zidane est clairement interpellé pour le PSG !

Publié le 5 février 2022 à 5h00 par T.M.

Alors que Zinedine Zidane est annoncé pour devenir le prochain entraîneur du PSG, Jérôme Rothen a demandé au Français de venir « sauver » le club de la capitale.

Ça va bouger sur le banc du PSG ! Si Mauricio Pochettino est actuellement en poste, il est aujourd’hui évident que l’Argentin ne sera pas conservé à l’issue de la saison et ce malgré un contrat jusqu’en 2023. Et pour remplacer Pochettino, un nom revient en boucle : Zinedine Zidane. L’ancien entraîneur du Real Madrid est le grand rêve du Qatar. L’affaire semble d’ailleurs bien engagée. De jour en jour, l’arrivée de Zidane se précise au PSG.

« Viens sauver le PSG ! »