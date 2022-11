Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane-Qatar, la fin d’un long feuilleton

Publié le 5 novembre 2022 à 02h30

Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps pressenti pour venir assurer la succession de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG l’été dernier, Zinedine Zidane avait finalement repoussé l’offre du Qatar avec qui il entretient pourtant de très bonnes relations. Et selon la presse espagnole, sa nomination en équipe de France ne fait plus l’ombre d’un doute.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité et alors qu’il était pourtant à ce moment-là annoncé comme le grandissime favori pour le poste d’entraîneur au PSG, Zinedine Zidane a refusé la proposition pour venir prendre le relais de Mauricio Pochettino. En dépit de ses liens privilégiés avec le Qatar, dont il a été l’un des ambassadeurs de luxe lors de sa candidature pour la Coupe du Monde 2022, Zidane a donc dit non au PSG. Et pour cause…

Zidane chez les Bleus, c’est déjà fait ?

À en croire les révélations du journaliste espagnol Sergio Valentin, Zinedine Zidane devrait être nommé sélectionneur de l’équipe de France juste après la Coupe du monde au Qatar. Peu importe le parcours des Bleus de Didier Deschamps dans cette compétition, l’ancien entraîneur du Real Madrid serait déjà assuré d’avoir le poste, ce qui expliquerait donc son choix d’avoir recalé le PSG cet été.

Une collaboration déjà tracée