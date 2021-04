Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane prêt à plomber la succession de Navas ?

Publié le 12 avril 2021 à 1h45 par D.M.

Arrivé à Manchester United en 2011, David De Gea devrait quitter les Red Devils à la fin de la saison. le portier figurerait dans le viseur du PSG et du Real Madrid.

Keylor Navas est assurément l’un des hommes forts du PSG cette saison. Recruté contre un chèque de 15M€, le portier costaricien impressionne et fait l’unanimité au sein du vestiaire. Mais à en croire la presse étrangère, le club parisien explorerait le marché afin de lui dénicher un successeur. En Italie, on assure que le PSG surveille la situation de Gianluigi Donnarumma. Et selon certains médias anglais, Leonardo aurait également coché le nom de David De Gea, qui a perdu sa place de titulaire au profit de Dean Henderson.

Le Real Madrid prêt à concurrencer le PSG dans le dossier De Gea ?