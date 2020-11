Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane pourrait totalement chambouler la succession de Tuchel !

Publié le 10 novembre 2020 à 0h15 par La rédaction

En difficulté en ce début de saison, Thomas Tuchel devrait quitter le PSG au plus tard cet été, lorsque son contrat prendra fin. Leonardo pourrait se retrouver en difficulté dans la recherche de son successeur, alors que Mauricio Pochettino intéresserait fortement Florentino Perez.

En fin de contrat en juin 2021, Thomas Tuchel vit probablement ses derniers mois en tant qu'entraîneur du PSG, si ce n'est ses dernières semaines. Le technicien allemand serait en effet en grand danger, alors que le PSG est en difficulté en ce début de saison, notamment en Ligue des Champions où les hommes de Thomas Tuchel ont concédé deux défaites sur les trois premières journées. Alors que les relations entre l'Allemand et Leonardo sont au plus mal, le directeur sportif brésilien serait déjà à la recherche du prochain entraîneur du PSG, et ferait de Mauricio Pochettino l'une de ses priorités, lui qui est libre depuis son licenciement de Tottenham en novembre 2019. Toutefois, Leonardo pourrait devoir faire face à une concurrence de taille.

Mauricio Pochettino priorité de Florentino Perez ?