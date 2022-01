Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Pochettino... Un décision colossale du Qatar pourrait relancer la piste Dybala !

Publié le 16 janvier 2022 à 1h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Paulo Dybala susciterait l'intérêt du PSG. A en croire Anne-Laure Bonnet, journaliste de Sky Sport, le joyau argentin séduirait Mauricio Pochettino, mais ce dernier pourrait être remplacé par Zinedine Zidane à Paris.

Après avoir recruté Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma librement et gratuitement l'été dernier, le PSG penserait à en faire de même avec Paulo Dybala en 2022. En effet, le joyau argentin sera en fin de contrat le 30 juin avec la Juventus et le club parisien aimerait profiter de la situation pour boucler un nouveau coup XXL à 0€ avec lui. Toutefois, selon Anne-Laure Bonnet, Paulo Dybala pourrait échapper au PSG parce que la direction parisienne est obnubilé par Zinedine Zidane et veut le voir remplacer Mauricio Pochettino.

«On ne parle pas beaucoup de Dybala en France, on parle plutôt de Zidane»