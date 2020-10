Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Mbappé… Le Qatar prêt à frapper d’une pierre deux gros coups ?

Publié le 28 octobre 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que tout le monde s’attend à voir Zinedine Zidane et Kylian Mbappé ensemble au Real Madrid, le Qatar pourrait finalement réussir à l’exploit de les réunir au PSG.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait toutefois partir avant cette date. En effet, pas vraiment enclin à prolonger, le Français sera dans une position idéale pour s’en aller l’été prochain. Et le rêve de l’attaquant de 21 ans est connu de tous : rejoindre le Real Madrid. Un désir notamment motivé par la possibilité d’évoluer sous les ordres de Zinedine Zidane. Un coup dur que le PSG tente actuellement d’empêcher et une solution pourrait bien avoir été trouvée par le Qatar.

Comment conserver Mbappé ?