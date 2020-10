Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane lâché par ses joueurs ? La réponse !

Publié le 28 octobre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir incertain de Zinedine Zidane fait couler beaucoup d’encre en Espagne, Toni Kroos désamorce la bombe en affichant un soutien infaillible à son entraîneur au Real Madrid.

« Je ne pense qu'au match de demain. Je vais me battre jusqu'au dernier jour et nous allons faire les choses comme d'habitude. Le reste, on verra », confiait récemment Zinedine Zidane concernant sa situation personnelle au Real Madrid, refusant donc d’alimenter les rumeurs faisant état d’un départ dans les semaines à venir. En effet, avec les résultats assez irréguliers de son équipe cette saison, Zidane pourrait finir par être limogé par sa direction. Mais de son côté, le vestiaire du Real Madrid continue de soutenir coûte que coûte son entraîneur…

Kroos monte au créneau pour Zidane