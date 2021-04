Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane décisif pour l’avenir de Mbappé ? La réponse !

Publié le 16 avril 2021 à 18h45 par T.M.

Avec Zinedine Zidane, le Real Madrid dispose d’un énorme atout pour Kylian Mbappé. Pour autant, tout ne reposerait pas seulement sur l’entraîneur merengue.

Cela fait maintenant plusieurs années que le Real Madrid suit Kylian Mbappé. Et après plusieurs échecs, Florentino Pérez semble enfin toucher au but pour l’attaquant du PSG. Sous contrat jusqu’en 2022 et n’ayant pas prolongé, le Français est actuellement dans une position idéale pour s’en aller. Et si tel était le cas, c’est vers le Real Madrid qu’il pourrait s’en aller. D’ailleurs, comme l’a révélé la presse espagnole, Mbappé aurait déjà donné son feu vert à la Casa Blanca s’il parvenait à quitter le PSG.

Zidane est un plus, mais…