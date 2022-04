Mercato - PSG : Zidane, Allegri, Conte… Ça s’emballe pour la succession de Pochettino !

Foot - Mercato - PSG

Publié le 20 avril 2022 à 17h30 par B.C.

Alors que le départ de Mauricio Pochettino semble aujourd’hui inéluctable, le PSG s’active en interne pour dénicher un nouvel entraîneur. Zinedine Zidane apparaît comme la grande priorité des Qataris comme l’a révélé le10sport.com, mais d’autres pistes prestigieuses ont été activées afin de remplacer l’Argentin.

Prolongé automatiquement d’une année l’été dernier, le liant ainsi au PSG jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino semble condamné à plier bagage dès l’issue de la saison. Depuis son arrivée en janvier 2021, l’Argentin n’a jamais vraiment convaincu sur le banc parisien, au point que son départ est évoqué au sein du club depuis plusieurs mois comme vous l’a révélé le10sport.com. « Pour le moment, on n'a pas parlé du futur. Il me reste un an de contrat, mais c'est important d'analyser avant de prendre la décision. Bien sûr, on respectera la décision du club dans le futur et il se passera ce qui se passera », indiquait dernièrement Pochettino au micro de Prime Video , avant d’en rajouter une couche ce mardi en conférence de presse : « J'ai encore une année de contrat, c'est une question contractuelle. Je désire toujours faire mieux que la saison passée . » Difficile d’imaginer aujourd’hui Pochettino avoir une chance de « faire mieux » lors du prochain exercice, puisque le PSG s’active déjà en interne pour le prochain entraîneur.

La piste Zidane incertaine, vers une tentative avec Allegri ?

Comme vous l’a déjà annoncé le10sport.com ces derniers mois, le Qatar rêve de boucler la venue de Zinedine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid, le Français se donne du temps avant de reprendre du service, et une arrivée au PSG est une possibilité qui prend de plus en plus d’ampleur, notamment grâce à Alain Migliaccio, conseiller historique de Zidane qui pousse ouvertement pour le projet QSI. Cependant, l’ancien meneur de jeu des Bleus est loin d’avoir tranché en faveur d’une arrivée au PSG, lui qui ne perd pas de vue la sélection tricolore, avec le possible départ de Didier Deschamps après le Mondial au Qatar cet hiver. Selon Le Parisien , Zidane préférerait prendre les commandes de l’équipe de France plutôt que de s’assoir sur le banc du Parc des Princes, obligeant le PSG à activer d’autres pistes. Et selon Sport Mediaset , le nom de Massimiliano Allegri circulerait dans les bureaux de la direction. Ce n’est pas la première fois que l’Italien est annoncé du côté du PSG. Dès 2019, le10sport.com vous révélait l’existence de contacts entre l’écurie parisienne et Allegri, une piste de nouveau évoquée en mars par Tuttosport . Cette fois-ci, Sport Mediaset annonce que l’entraîneur de la Juventus est l’une des priorités pour la succession de Mauricio Pochettino, et le principal concerné pourrait ne pas rester insensible à cet intérêt malgré son contrat courant jusqu'en 2025.

Également ciblé par le PSG, Antonio Conte pourrait débarquer à la Juve