Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi Simons justifie son choix de quitter le Barça pour Paris !

Publié le 15 juin 2020 à 1h45 par Th.B.

Arrivé au PSG à l’été 2019 alors qu’il avait effectué les 9 saisons précédentes au FC Barcelone, Xavi Simons a évoqué un besoin de changement pour justifier son arrivée à Paris.

Le FC Barcelone a peut-être perdu au profit du PSG une belle promesse pour l’avenir. À tout juste 7 ans, Xavi Simons intégrait la réputée Masia en 2010 et a quitté Barcelone pour rejoindre Paris en juillet 2019. Récemment, l’entraîneur personnel du Néerlandais de 17 ans révélait avoir joué un rôle primordial dans la décision du milieu de terrain de poursuivre sa progression au PSG plutôt qu’au FC Barcelone. Pour l’épisode de 6 de Made In Paris , Xavi Simons est revenu sur son choix de signer en faveur du PSG.

« Je voulais aussi une nouvelle aventure »