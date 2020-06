Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Jadon Sancho reçoit un message fort pour son avenir

Publié le 15 juin 2020 à 1h30 par Th.B.

Gareth Southgate n’a pas mis de pression sur les épaules de Jadon Sancho dans les petits papiers du Real Madrid et surtout dans le viseur des plus grands clubs de Premier League. Pour le sélectionneur de l’Angleterre, l’ailier du Borussia Dortmund aurait l’embarras du choix.

Avec ses 17 buts et ses 16 passes décisives en Bundesliga, Jadon Sancho flambe avec le Borussia Dortmund cette saison. Ses performances sont telles, que le Real Madrid pense à s’attacher ses services sous l’impulsion de Zinedine Zidane, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 8 juin. Ces derniers jours, on vous a cependant assuré que Liverpool mène la danse dans cette opération. Signer en Premier League serait une bonne chose pour Sancho du point de vue de Gareth Southgate. Néanmoins, poursuivre au Borussia Dortmund est tout aussi bien pour le sélectionneur de l’Angleterre.

« Quelle que soit la voie qui s'ouvre, elle est positive »