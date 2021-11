Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi prêt à rendre un énorme service à Leonardo pour Pogba !

Publié le 23 novembre 2021 à 16h15 par B.C.

Alors que le FC Barcelone en pincerait pour Paul Pogba, Xavi ne serait pas favorable à la venue du joueur de Manchester United.

Et si le FC Barcelone venait à relancer le feuilleton Paul Pogba ? À en croire le directeur d’ OK Diario Eduardo Inda, telle serait la volonté de Joan Laporta et de son directeur exécutif, Mateu Alemany. Le Barça souhaiterait profiter de la situation de Paul Pogba, libre à l’issue de la saison, pour mettre la main sur lui, et ce malgré l’importante concurrence dans ce dossier. Le PSG, le Real Madrid ou encore la Juventus seraient également à l’affût sur le champion du monde tricolore. Mais au sein du Barça, la piste Pogba ne fait pas l’unanimité.

Xavi pas emballé par Pogba

Comme l’explique Eduardo Inda, le FC Barcelone pourrait se déchirer au sujet de Paul Pogba. Si Joan Laporta et Mateu Alemany seraient en faveur d’une arrivée de l’international français, Xavi penserait différemment et n’envisageait pas de se positionner sur lui. En effet, le nouvel entraîneur du Barça estimerait que Paul Pogba ne correspond pas à son style et ne le verrait pas comme un joueur compatible avec le FC Barcelone. Joan Laporta devra donc se montrer persuasif pour convaincre Paul Pogba, mais également Xavi.