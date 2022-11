Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi lance les hostilités pour le transfert de Messi

Lionel Messi pourrait ne pas s’éterniser du côté du PSG où son contrat court jusqu’en juin prochain. D’autant plus qu’outre l’Inter Miami, le FC Barcelone ferait le forcing pour s’attacher ses services, sous l’impulsion de l’entraîneur Xavi Hernandez.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi serait susceptible de ne pas prolonger au PSG. Quel avenir pour le septuple Ballon d’or ? Il est question pour l’Argentin de vivre le rêve américain en cas de départ du Paris Saint-Germain et particulièrement du côté de l’Inter Miami, franchise co-détenue par David Beckham. En parallèle, tout le monde est sur le pont au PSG pour négocier une prolongation de contrat pour Messi comme le10sport.com vous le révélait en octobre dernier.

Laporta a ouvert la porte au retour de Messi au Barça

Cependant, comme en atteste l’une des nombreuses déclarations de Joan Laporta, celle-ci datant de l’été dernier, le projet du FC Barcelone est bel et bien de rapatrier sa légende vivante. « J'aimerais que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi sur tous les terrains. C'est un souhait que j’ai. Rien n'a été discuté. Je me sens co-responsable de cette fin (en 2021). Je crois que c'est une fin provisoire et que nous ferons de cette aspiration une réalité. Du moins, c'est notre intention. ».

Ça discute au Barça pour Messi

D’après les informations récoltées par Guillem Balague pour sa chronique publiée sur la BBC , Xavi Hernandez aurait déjà discuté avec Lionel Messi, en tant qu’ancien coéquipier et actuel coach du FC Barcelone, afin de l’inciter à revenir au Barça . Xavi estimerait que Lionel Messi pourrait grandement contribuer à la renaissance du FC Barcelone en tant que meneur de jeu.

Xavi a demandé à Laporta le transfert de Messi

L’entraîneur du FC Barcelone, à savoir Xavi Hernandez, aurait insisté auprès du président Joan Laporta en lui disant que Lionel Messi serait la pièce manquante du puzzle blaugrana et qu’il souhaitait qu’il retrouve le Camp Nou le plus rapidement possible d’après les sources de Guillem Balague. Le ton est donné.