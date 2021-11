Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum se livre sur son intégration difficile à Paris !

Publié le 11 novembre 2021 à 17h45 par A.D.

Arrivé cet été au PSG, Georginio Wijnaldum a éprouvé quelques difficultés à s'adapter à ses nouvelles couleurs depuis son arrivée. Malgré tout, l'international néerlandais fait le maximum pour s'intégrer au mieux dans le club de la capitale.

Après cinq saisons de bons et loyaux services à Liverpool, Georginio Wijnaldum a pris le large. En fin de contrat le 30 juin, l'international néerlandais a quitté les Reds pour rejoindre le PSG librement et gratuitement, et ce, malgré l'intérêt prononcé du FC Barcelone. Alors qu'il fête son anniversaire ce jeudi, Georginio Wijnaldum a été interviewé pour l'occasion par le PSG. Lors de cet entretien, le milieu de terrain de 31 ans a lâché toutes ses vérités sur son intégration compliquée à Paris.

«Je fais de mon mieux pour m’adapter »