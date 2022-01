Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wenger en remet une couche sur l'intérêt de QSI !

Publié le 23 janvier 2022 à 20h15 par A.D. mis à jour le 23 janvier 2022 à 20h17

Depuis le rachat du PSG par QSI, le nom d'Arsène Wenger a été lié à plusieurs reprises au club parisien. Interrogé sur l'intérêt du Qatar ce dimanche soir, l'ancien coach d'Arsenal a lâché toutes ses vérités.

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle dimension en étant racheté par QSI. Et depuis l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi au PSG, de gros noms se sont succédés au Parc des Princes, que ce soit sur le terrain ou dans l'organigramme du club. En effet, l'écurie rouge et bleu peut se vanter d'avoir accueilli Carlo Ancelotti, Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Kylian Mbappé, Neymar et plus récemment Lionel Messi. En parallèle, le PSG aurait également pu s'offrir les services d'Arsène Wenger. Mais comme l'a confié l'ancien coach d'Arsenal dans le Canal Football Club ce dimanche soir, il a préféré décliner la proposition de QSI.

«Quand tu as un contrat, tu le respectes»