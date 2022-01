Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wenger adresse un énorme conseil à Ndombele pour son avenir !

Publié le 23 janvier 2022 à 21h45 par A.D.

Pour renforcer son milieu de terrain lors de ce mercato hivernal, le PSG souhaiterait boucler le prêt de Tanguy Ndombele. Ce dimanche soir, Arsène Wenger a expliqué que le pensionnaire de Tottenham était dans l'obligation de changer de club pour se relancer.

Au milieu de terrain, Mauricio Pochettino ne manque pas de solutions. En effet, le coach du PSG dispose de six joueurs capable d'évoluer dans l'entre jeu si on ne compte pas les jeunes, à savoir Marco Verratti, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Danilo Pereira, Georginio Wijnaldum et Ander Herrera. Malgré tout, Mauricio Pochettino et Leonardo ne seraient pas totalement satisfaits. Pour renforcer leur milieu de terrain, le coach et le directeur sportif du PSG s'activeraient donc pour recruter Tanguy Ndombele. Et selon Arsène Wenger, le milieu de terrain de Tottenham ne devrait pas hésiter à faire ses valises.

«Il n’a qu’une solution aujourd’hui, et c’est de changer d’air»