Foot - Mercato - PSG

PSG : Voilà pourquoi Campos a raté son coup pour Tchouaméni

Publié le 19 septembre 2022 à 22h30 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 19 septembre 2022 à 22h39

Auteur de débuts très remarqués avec le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni s’éclate en Espagne. Suivi par le PSG, l’international français a préféré rejoindre la capitale ibérique, un choix qu’il a fait dès qu’il a eu conscience de l’intérêt du Real. Juste après la finale de la Ligue des Nations, la Maison Blanche s’est penchée sur son cas.

Pour son premier mercato en tant que conseiller sportif du PSG, Luis Campos n’a pas chômé. Après avoir fait des prouesses au LOSC et à l’AS Monaco, le Portugais était très attendu. Même si ses choix s’avèrent, pour le moment, plutôt payants, Luis Campos n’est pas satisfait de son mercato. « On a laissé le sportif au profit de l'économique. On n'a pas vendu beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de prêts. À partir du moment où l'économie conditionne le sportif, ce n'est pas un bon mercato », reconnaissait-il sur RMC .

Malgré Mbappé, le PSG a manqué Tchouaméni

Même si Campos a considérablement renforcé le milieu de terrain du PSG, un nom lui a échappé : Aurélien Tchouaméni. Etincelant avec l’AS Monaco, l’international français a finalement décidé de s’engager avec le Real Madrid. A en croire les informations de Marca , Tchouaméni aurait tapé dans l’œil des dirigeants madrilènes lors de la finale de la Ligue des Nations entre la France et l’Espagne. Derrière, le PSG s’est aussi positionné sur le dossier et a longtemps espéré le faire venir. Kylian Mbappé a même tenté de le convaincre.

🚨🥇| After Tchouaméni learned that Real Madrid’s interest in him was serious, he gave an order to his agent to finish an agreement. @polomarca pic.twitter.com/ov4AuGVsQn — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 19, 2022

Le Real Madrid a raflé la mise