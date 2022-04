Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà les quatre clubs qui veulent relancer Draxler !

Publié le 26 avril 2022 à 10h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Barré par une forte concurrence dans le secteur offensif du PSG, Julian Draxler devrait changer d’air cet été, d’autant que l’international allemand a une grosse cote sur le marché des transferts.

« Je suis toujours convaincu d'avoir la qualité pour cette équipe. Ce dont j'ai besoin, c'est de rythme. Ma situation n'est pas facile, il faut que je joue plus de matches ! », confiait récemment Julian Draxler (28 ans) dans un entretien accordé à Sport1 au sujet de sa situation personnel compliquée au PSG, alors que l’international allemand n’entre plus du tout dans les plans du club de la capitale et n’est apparu à qu’à 18 reprises cette saison. Le PSG cherchera donc une nouvelle fois à se séparer de Draxler cet été, d’autant que les prétendants ne manquent pas dans ce dossier.

Du beau monde sur Draxler