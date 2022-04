Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Départ bouclé pour une star d'Ancelotti ?

Publié le 26 avril 2022 à 9h00 par La rédaction

En fin de contrat avec le Real Madrid à l’issue de la saison, Isco va bel et bien quitter la Maison Blanche et aurait trouvé un accord contractuel avec le Betis Séville.

Après neuf saisons de bons et loyaux services entre 2013 et 2022, le milieu offensif Isco arrive au terme de son contrat au Real Madrid. L’international espagnol aura connu de nombreux moments de gloire avec les Merengue , en remportant notamment quatre Ligue des Champions (2014, 2016, 2017, 2018) ou encore deux Liga (2017, 2020). Mais le joueur a vu son temps de jeu baisser considérablement cette saison, ne jouant que 12 petits matchs. En fin de contrat en juin prochain, Isco ne sera pas retenu par le Real Madrid et va donc quitter la capitale espagnole.

Direction Séville pour Isco ?