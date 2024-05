Mercato - PSG : Voilà le projet pour la nouvelle ère sans Mbappé !

Thomas Bourseau

Au PSG, l’heure est à la succession de Kylian Mbappé. Le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a annoncé son départ en fin de semaine dernière. Dans les bureaux des dirigeants parisiens, deux noms en particulier reviendraient avec insistance en les personnes de Victor Osimhen et Gavi.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, c’est terminé. En effet, le club de la capitale a été pris par surprise par l’annonce de son attaquant. Sans en prévenir les décideurs ou les membres de l’institution parisienne, Mbappé a publié une vidéo sur ses réseaux via laquelle il actait son départ du PSG cet été par le biais de son statut d’agent libre.

Le PSG attend deux joueurs pour oublier Mbappé

Depuis l’été 2022 et les déclarations de Nasser Al-Khelaïfi dans Le Parisien , la politique sportive du Paris Saint-Germain a grandement évolué. Les stars du club de la capitale sont parties une à une et Kylian Mbappé en est le dernier exemple en date. Pour autant, l’institution parisienne ne compte pas se priver de top joueurs pour autant si l’on en croit les informations de The Athletic.

Osimhen et Gavi dans le viseur

Le média britannique affirme ces dernières heures que le comité de direction du PSG aimerait recruter un attaquant axial et un milieu central en les personnes de Victor Osimhen et de Gavi au cours du mercato estival à venir. Le serial buteur du Napoli déjà annoncé sur le départ depuis plusieurs mois ainsi que le milieu de terrain du FC Barcelone rejoindront-ils le PSG ? Réponse dans les prochaines semaines.