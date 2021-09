Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vinicius inclus dans le deal pour Mbappé ? La réponse !

Publié le 3 septembre 2021 à 23h15 par La rédaction

En Espagne, certains médias affirment que le PSG a tenté d’inclure Vinicius Jr dans l’opération Mbappe. Analyse.

Selon certains médias espagnols, le PSG avait gardé une porte entrouverte pour le transfert de Kylian Mbappe et faute de pouvoir boucler les signatures d’un attaquant de même calibre comme Haaland ou Lewandowski, aurait demandé que Vinicius soit ajouté à l’offre merengue. Suggestion repoussée par le président madrilène Florentino Pérez. Que faut-il en penser ?

Si Paris avait dit ça à Florentino Pérez…

A l’analyse, s’il est évident qu’une des motivations principales du refus de Paris de lâcher Mbappe tient dans l’impossibilité du club à recruter Lewandowski ou Haaland pour le remplacer, il apparaît plus incertain que le PSG ait suggéré d’inclure Vinicius dans le deal, alors que c’est avant tout un avant-centre axial qu’il visait. De plus, si tel avait été le cas, Florentino Pérez aurait probablement sauté sur l’occasion pour poursuivre la négociation, quitte à tenter de tirer à la baisse la sortie de cash en plus de Vinicius.