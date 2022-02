Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un premier renfort l'été prochain ? La réponse !

Publié le 2 février 2022 à 3h45 par A.M.

Prêté à l'OGC Nice, Marcin Bulka s'est prononcé sur son avenir et sur son éventuel retour au PSG en fin de saison.

Face à l'énorme concurrence dans les buts du PSG, Marcin Bulka a décidé de quitter le club de la capitale afin de rejoindre l'OGC Nice sous la forme d'un prêt. Chez les Aiglons, le Polonais assure le rôle de doublure de Walter Benitez, mais à l'occasion du déplacement à Paris lundi soir en huitième de finale de la Coupe de France, Marcin Bulka était titulaire et a même permis aux Niçois de s'imposer à l'issue de la séance des tirs-au-but. Et après la victoire, il a évoqué son avenir au PSG.

Bulka évoque son avenir