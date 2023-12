Mercato - PSG : Vers un fiasco avec Mbappé, Paris a l'habitude

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé quittera le PSG librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Avant son numéro 7, le club de la capitale a laissé filé plusieurs stars pour 0€ depuis le rachat de QSI et l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence.

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a quitté l'AS Monaco pour s'engager en faveur du PSG. En effet, l'écurie rouge et bleu s'est entendue avec le club du Rocher pour boucler un prêt avec une option d'achat de 180M€.

Un transfert à 0€ pour Mbappé cet été ?

Lors de son arrivée au PSG, Kylian Mbappé a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2022. A la fin de son engagement, le numéro 7 parisien aurait pu signer au Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé avait un accord de principe avec le club merengue pour un transfert libre et gratuit. Mais heureusement pour le PSG, son attaquant de 25 ans a finalement décidé de rempiler, et ce, pour une durée de deux saisons. Alors qu'une option d'une année supplémentaire a été négociée entre les parties, Kylian Mbappé a préféré ne pas l'activer. Ainsi, le capitaine de l'équipe de France est engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG actuellement.

Mbappé va imiter Messi, Di Maria et Ibrahimovic ?

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé partira donc librement et gratuitement dans un nouveau club cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, le club de la capitale ferait tout son possible pour prolonger sa star. Une manière d'éviter de revivre un terrible scénario habituel. En effet, le PSG a déjà vu un très grand nombre de star partir à la fin de leur contrat pour 0€ : Lionel Messi et Sergio Ramos l'été dernier, Angel Di Maria en 2022, Edinson Cavani et Thiago Silva en 2020, Adrien Rabiot, Gianluigi Buffon et Dani Alves en 2019, Hatem Ben Arfa en 2018, Zlatan Ibrahimovic en 2016, Kingsley Coman et Jérémy Ménez en 2014 et enfin Nenê en 2012.