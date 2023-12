Mercato - PSG : Coup de théâtre dans le feuilleton Mbappé ?

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG en juin prochain, Kylian Mbappé devrait continuer de faire durer le suspense dans les prochaines semaines. Une prolongation au Paris Saint-Germain ou une arrivée XXL au Real Madrid ? Manchester United aurait son mot à dire dans ce feuilleton depuis l’entrée d’INEOS dans le capital du club mancunien selon les médias étrangers.

Kylian Mbappé se trouve à un carrefour important de sa carrière sportive. Ayant soufflé sa 25ème bougie mercredi dernier, le champion du monde tricolore et capitaine de l’équipe de France a toujours soif de trophées et plus particulièrement de la Ligue des champions et du Ballon d’or. Et alors que son contrat avec le PSG expirera en juin prochain et qu’il n’a toujours pas pris de décision à ce sujet comme avancé par le10sport.com en octobre dernier, un départ libre de tout contrat n’est pas à exclure.

Le Real Madrid menacé par Manchester United dans le dossier Mbappé ?

Le Real Madrid en pole position ? Étant un club que Kylian Mbappé veut rejoindre depuis un bon moment, le Real Madrid partirait avec un avantage conséquent sur les autres équipes potentiellement intéressées par le profil de Kylian Mbappé comme Liverpool, club que sa mère et représentante Fayza Lamari supporte comme révélé en mai 2022 par Kylian Mbappé en personne après sa prolongation de contrat au PSG. Mais à en croire The Manchester Evening News , Manchester United serait à présent une véritable option pour Kylian Mbappé. Et ce, en raison de l’entrée d’INEOS dans le capital de United avec 25% des parts du club rachetés par Sir Jim Ratcliffe.

La Premier League pour Mbappé ?