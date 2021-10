Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un coup de tonnerre avec une recrue estivale ? La réponse !

Publié le 20 octobre 2021 à 0h45 par A.M.

Malgré un début de saison plus que compliqué, Georginio Wijnaldum n'a pas l'intention de quitter le PSG pour le moment.

Arrivé libre au PSG cet été en provenance de Liverpool, Georginio Wijnaldum a d'abord profité des retours tardifs des nombreux internationaux pour enchaîner les matches au mois d'août, sans toutefois convaincre. Par conséquent, l'international néerlandais a rapidement perdu sa place avec le retour de Marco Verratti et la montée en puissance d'Ander Herrera et Idrissa Gueye. Une situation qu'il vit mal comme il confiait récemment à NOS : « Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux. Parce que la situation n'est pas celle que je voulais. Mais c'est le football et je vais devoir apprendre à gérer cela. Je suis un combattant. Je dois rester positif et travailler dur pour y remédier . »

Pas de départ prévu pour Wijnaldum