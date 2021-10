Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo dans ce dossier à 0€ !

Publié le 20 octobre 2021 à 1h45 par D.M.

La presse espagnole évoquait un intérêt du FC Barcelone pour Franck Kessié, annoncé aussi dans le viseur du PSG. Mais les discussions entre les dirigeants catalans et l'entourage du joueur ne seraient pas à un stade avancé.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le Milan AC, Franck Kessié n’envisage pas, pour l’instant, de prolonger son bail. « Si le Milan AC a proposé un salaire de 6,5M€ ? Pour un joueur important, il faut toujours un contrat à la hauteur. Il y a eu une offre officielle du club et une demande de l'agent » a confié son agent George Atangana dans des propos rapportés par Calciomercato.com . La tendance est donc à un départ de l'international ivoirien et plusieurs équipes voudraient sauter sur l’occasion comme le PSG ou encore le FC Barcelone.

Le FC Barcelone s'intéresse à Kessié, mais...