Mercato - PSG : Verratti viré par Luis Enrique, c’est validé avec cette star !

Mercredi soir, le PSG a livré une belle prestation face à Tottenham pour s'imposer en Ligue des champions (5-3). La soirée a notamment été marquée par le triplé exceptionnel de Vitinha. Le Portugais est un véritable exemple de maîtrise au milieu de terrain et il satisfait grandement Luis Enrique. Une performance qui justifie visiblement la décision de se séparer de Marco Verratti.

A son arrivée en 2023, Luis Enrique avait poussé pour que Marco Verratti quitte le PSG car il n'en voulait pas forcément. Aujourd'hui, l'entraîneur espagnol a formé un milieu de terrain ultra-efficace avec un Vitinha exceptionnel notamment. Le jeune Portugais a inscrit son premier triplé avec le PSG mercredi soir, une belle manière de confirmer les pensées de Luis Enrique.

Vitinha fait complètement oublier Verratti Même si le principal intéressé a démenti l'information, le départ de Marco Verratti du PSG aurait été accéléré par l'arrivée de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol a prouvé tout au long de sa carrière qu'il sait ce qu'il fait et visiblement, il a eu raison de partir sur une autre option. « Vitinha ? Aujourd’hui, tu comprends mieux pourquoi Luis Enrique a voulu se séparer de Verratti. Pendant des années, j’ai entendu que Verratti était un phénomène, un joueur incroyable. Super, très bon joueur, mais là, tu vois ce que c’est la différence entre un top player et un très bon joueur qu’était Verratti. Tu vois la différence » commente Christophe Dugarry sur les ondes de RMC.