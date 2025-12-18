«C’est un cador» : Le PSG prépare un énorme coup sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain, Dayot Upamecano ne manque pas de sollicitations. Le PSG serait notamment intéressé. Et Ludovic Obraniak fantasme déjà d’une charnière composée de l’international français et de Willian Pacho.

Dans les prochaines semaines, Dayot Upamecano sera l'un des joueurs les plus convoités en Europe. Et pour cause, l'international français est en fin de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain et le PSG serait dans le coup pour le recruter. Ludovic Obraniak estime que ce serait un énorme coup.

Le PSG à fond sur Upamecano ? « C’est un cador. Je pense qu’il va aussi faire une grande Coupe du Monde puisqu’il est dans une forme olympique et je pense que c’est assez logique de laisser les gros s’entretuer quand tu es en possibilité d’être libre. Évidemment qu’il va regarder la meilleure offre. Franchement, vu le profil du Paris Saint-Germain, sa stabilité, sa pérennité, l’entraîneur, la complicité qu’il pourrait avoir avec Pacho… Vous imaginez Upamecano – Pacho ? Celui qui viendra s’y coller, il faudra qu’il se lève quand même tôt le matin… », confie-t-il sur le plateau de L’ÉQUIPE de Greg.