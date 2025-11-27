OM - Adrien Rabiot : Le transfert impossible !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En se relançant à l'OM, Adrien Rabiot a passé une saison entière dans ce nouveau club qui l'a bien accueilli. Le milieu de terrain se plaisait bien à Marseille mais il a dû quitter le club l'été dernier après la première journée. Il a rejoint l'AC Milan, un club qui était sur sa piste depuis un moment. Mais il pensait s'éterniser à l'OM à l'origine...

Nouveau milieu de terrain de l'AC Milan, Adrien Rabiot a été recruté l'été dernier à la suite de son départ précipité de l'OM. Une décision logique quand on sait que le club italien était sur ses traces depuis un moment. Toutefois, alors que tout allait bien initialement pour Rabiot à Marseille, partir cet été n'était pas une possibilité.

L'AC Milan à fond sur Rabiot L'année dernière, l'AC Milan avait déjà misé sur Adrien Rabiot pour son mercato. Le club italien était revenu à la charge au début de l'été, sans succès. « Les Rossoneri m’ont aussi approché en juillet, mais à l’époque, il m’était difficile de quitter Marseille » assure le principal intéressé dans un entretien pour La Gazzetta dello Sport.