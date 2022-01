Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti valide les deux renforts de Pochettino !

Publié le 11 janvier 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Après avoir longtemps été dans le flou pour leur avenir au PSG ces derniers mois, Xavi Simons et Edouard Michut ont enfin été intégrés à l’équipe première. Et Marco Verratti semble ravi de cette nouvelle…

Ces derniers mois, il a beaucoup été question de l’avenir incertain de jeunes pépites issues du centre de formation du PSG, et notamment en ce qui concerne Xavi Simons et Edouard Michut. Le premier arrivera d’ailleurs au terme de son contrat en juin prochain, tandis que le second s’est senti berné par les promesses non-tenues de sa direction après la signature de son premier contrat professionnel jusqu’en juin 2025. Finalement, Simons et Michut ont fait leur grands débuts en Ligue 1 avec le PSG dimanche contre l’OL, et Marco Verratti est enchanté de cette nouvelle et de l’apport des deux pépites.

« Ils sont prêts pour la Ligue 1 »