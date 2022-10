Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme sortie de cette recrue sur ses débuts

Publié le 3 octobre 2022 à 01h00 par Jules Kutos-Bertin

Arrivé cet été au PSG en provenance de Naples, Fabian Ruiz commence à enchaîner les rencontres. Transféré pour un montant avoisinant les 23M€, l’international espagnol est revenu sur ses débuts avec le club de la capitale. Lors de sa grande première, il a d'ailleurs remplacé Marco Verratti, à qui il a envoyé un énorme message.

Après avoir fait le ménage au sein de son effectif, notamment au milieu de terrain, le PSG a dû recruter dans ce secteur de jeu. Titulaire indiscutable à Naples, Fabian Ruiz était l’une des priorités de Luis Campos. Arrivé en fin de mercato, l’international espagnol n’a pas eu de mal à s’intégrer dans le projet de jeu du PSG version Christophe Galtier. Une aubaine pour l’entraîneur parisien qui s’est déjà plaint du manque de profondeur de banc, notamment en défense et en attaque.

Fabian Ruiz aux anges après son transfert au PSG

Pour Fabian Ruiz, son transfert au PSG est toujours dans sa tête. « Même après plusieurs jours passés ici, ça m'émeut de voir cette vidéo (de sa signature au PSG). C'est une récompense après tant d'années de travail et de sacrifices, surtout de la part de ma famille et des personnes qui ont toujours été à mes côtés. A la fin, j'enlace ma mère, car au final, c'est elle qui a souffert, qui a énormément travaillé pour que je puisse être ici », assure-t-il au micro de Prime Video . Et cette joie de porter le maillot du PSG, elle se voit sur le terrain.

Mercato - PSG : Après son transfert, cette recrue de Campos se lâche https://t.co/AVVHYLv05s pic.twitter.com/TRF5gV6WFO — le10sport (@le10sport) October 2, 2022

« Ce fut un moment unique »