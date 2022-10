Foot - PSG

Ramadan, polémique... Accusé, Galtier pousse un gros coup de gueule

Publié le 2 octobre 2022 à 20h00 par Dan Marciano

Le clash entre Christophe Galtier et l'ancien directeur du football de l'OGC Nice, Julien Fournier, a fait les gros titres ces derniers jours. Surtout qu'il concerne indirectement les joueurs de confession musulmane. Accusé par son ancien responsable, l'entraîneur du PSG a profité de son passage devant les médias pour se prononcer sur cette polémique.

Ancien directeur du football de l'OGC Nice, Julien Fournier a profité de son passage sur RMC pour attaquer Christophe Galtier. « Les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient, dès le début de la saison, chaotiques. Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s'est disputés, il n'entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe. Ce sont des choses bien plus graves que le foot » avait-il déclaré au sujet de leur relation. Mais de quoi est-il question ?

La question du ramadan au cœur de la polémique

Selon L'Equipe, la question du ramadan est au cœur du conflit entre l'actuel entraîneur du PSG et Julien Fournier. Lors de passage à Nice, Galtier aurait demandé à ses joueurs de confession musulmane de pas jeûner durant cette période pour ne pas altérer les performances sportives. Un vrai sujet pour le technicien, interrogé sur ce sujet au micro de Canal +.

« J'ai été injustement attaqué »

Ce samedi soir, il en a aussi profité pour répondre à Julien Fournier. « J'ai dû entraîner 500 ou 600 joueurs dans ma vie. Je n'ai qu'une obsession, c'est la santé des joueurs et évidemment que le jeûne nous amène a une réflexion sur la santé et la performance du joueur. Je n'ai que ça en tête. Je trouve que j'ai été injustement attaqué et que le débat dans lequel on a voulu m'emmener ne me correspond pas du tout » a-t-il confié.

