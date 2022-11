Mercato - PSG : Verratti à l’origine du transfert record de Neymar ?

Thibault Morlain

En 2017, le PSG a secoué la planète football en lâchant 222M€ pour recruter Neymar, faisant alors du Brésilien le joueur le plus cher de l’histoire. Le club de la capitale a ainsi joué un très vilain tour au FC Barcelone, qui ne s’imaginait à aucun instant perdre Neymar. Ce dernier a finalement pris la direction de PSG. Et tout cela pourrait bien être à cause de Verratti. Explications.

Aujourd’hui, Neymar est un joueur du PSG. Et pour recruter le Brésilien, le club de la capitale n’a pas lésiné sur les moyens. En effet, en 2017, c’est un chèque de 222M€ qui avait été signé afin de faire sauter la clause libératoire du joueur alors au FC Barcelone. Neymar a alors rejoint le PSG, devenant à cette occasion le joueur le plus cher de l’histoire du football.

Le PSG retient Verratti et recrute Neymar

Et voilà que ce transfert de Neymar aurait été dicté par… Marco Verratti. En effet, à l’été 2017, l’Italien souhaitait rejoindre le FC Barcelone. Le PSG l’a finalement retenu et pour se venger du club catalan, le Brésilien a été acheté. C’est en tout cas la version donnée par Donato Di Campli, agent de Verratti à l’époque de son transfert avorté au Barça.

La promesse de Nasser Al-Khelaïfi