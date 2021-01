Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vente, Leonardo... Cette énorme sortie sur les intentions du Qatar !

Publié le 20 janvier 2021 à 15h15 par A.M.

Alors que Leonardo a brandi la menace d'un départ du Qatar, Romain Molina a évoqué cette hypothèse et confirme que QSI ne restera pas éternellement au PSG.

En 2011, le Paris Saint-Germain est entré dans une nouvelle dimension. En effet, le club de la capitale est passé sous pavillon qatari. Racheté par QSI, fonds d'investissement possédé par le Qatar, le PSG a multiplié les investissements colossaux permettant au club de la capitale d'avoir des ambitions européennes, au point d'atteindre la finale de la Ligue des Champions l'été dernier. Toutefois, l'investissement réalisé par le Qatar au PSG est régulièrement critiqué et du côté de Doha, on commencerait à s'agacer du manque de reconnaissance en France comme l'expliquait récemment Leonardo.

«Ils ne sont pas éternels»