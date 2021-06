Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire se dessine pour Moise Kean !

Publié le 20 juin 2021 à 22h45 par H.G.

Alors qu’il a n’a évolué qu’en prêt cette saison au PSG, le club de la capitale aimerait bel et bien conserver l’international italien la saison prochaine.

Auteur d’une belle saison au Paris Saint-Germain, Moise Kean voit malgré tout son avenir s’écrire en pointillés. En effet, l’attaquant italien n’évoluait que dans le cadre d’un prêt sans option d’achat dans la capitale française, et toute la question est de savoir si Everton acceptera de le céder cet été ou non. De son côté, Moise Kean aimerait rester au PSG et espère que Leonardo effectuera tout son possible dans cette optique comme le10sport.com vous l’a annoncé.

Everton temporise pour Moise Kean !