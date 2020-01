Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire affichée par le Barça pour Xavi ?

Publié le 11 janvier 2020 à 9h15 par H.G.

Alors que le PSG compte sur lui pour l’avenir, Xavi pourrait bien snober l’intérêt de Leonardo pour revenir au FC Barcelone. L’ancien milieu de terrain apparaitrait en effet comme le candidat idéal pour succéder à Ernesto Valverde.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 17 décembre dernier, le PSG a l’intention de placer sur son banc de touche un duo composé de Xavi et Pep Guardiola. L’ancien milieu de terrain du FC Barcelone, actuellement entraîneur d’Al Saad, retrouverait ainsi à Paris son ancien mentor qui vit une saison délicate du côté de Manchester City. Toutefois, la presse espagnole a affirmé ce vendredi que le Barça avait envoyé une délégation au Qatar composée d’Oscar Grau et d’Eric Abidal afin de sonder Xavi dans l’optique de remplacer Ernesto Valverde, contre lequel la grogne des supporters a atteint son paroxysme après l’élimination en demi-finale de Supercoupe d’Espagne face à l’Atlético de Madrid ce jeudi (2-3). Et il semblerait que la piste menant à l’ancien milieu soit en train de se confirmer pour le FC Barcelone…

Le Barça et Xavi confirment une prise de contact !