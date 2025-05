Mercato - PSG : Une tactique à la Mbappé pour ce crack !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, le PSG fait partie des cadors intéressés par le transfert de Rodrigo Mora l’été prochain. Le prodige de 17 ans continue d’impressionner du côté du FC Porto, devenant un élément clé de l’entraîneur Martin Anselmi. Ce dernier a d’ailleurs affirmé que les autres joueurs devaient travailler pour l’espoir Portugais, à l’instar de l’ancien PSG avec Kylian Mbappé.

Depuis plus de deux ans, le PSG fait désormais partie des clubs très attentifs au marché des jeunes talents. Si Paris s’est déjà illustré en ce sens lors des dernières périodes de mercato, l’été prochain ne devrait pas échapper à cette logique. Si récemment, le nom de Franco Mastantuono (River Plate) est revenu avec insistance, les dirigeants parisiens lorgnent également Rodrigo Mora.

Le PSG veut Rodrigo Mora

A seulement 17 ans, le feu follet portugais régale les supporters du FC Porto. Agile, bourré de personnalité, et très adroit devant le but, Rodrigo Mora fait clairement partie des plus gros talents de la génération 2007. Disposant d’une clause libératoire de 70M€, le génie portugais pourrait être l’un des gros coups de l’été du PSG. En attendant, du côté de Porto, on souhaite que l’équipe gravite autour de Rodrigo Mora, qui de ce fait, ne défendra que très peu.

Porto l’autorise à ne pas défendre

« Pour que Mora puisse résoudre le problème avec son talent, il faut que d'autres défendent, courent et fassent pression », a ainsi lâché Martin Anselmi, relayé par Record. Une tactique qui fait penser au PSG version 2023-2024, où seul Kylian Mbappé ne défendait pas.