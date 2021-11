Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une stratégie mise en place par Pochettino pour son départ ?

Publié le 26 novembre 2021 à 1h45 par La rédaction

Mauricio Pochettino s’est exprimé sur sa situation lors de la conférence d’avant match à la veille du choc entre le PSG et Manchester City.

A l’occasion de la conférence de presse précédant le match contre City, Mauricio Pochettino a répondu aux questions autour de son avenir : « Je suis bien à Paris. Je connais bien, toute ma vie en tant que joueur ou entraîneur, j’ai vécu ce genre de situation. Les choses se passent, ce n’est pas de ma responsabilité. Ce que je vais dire si vous me le demander, je suis heureux à Paris. Manchester United ? On n'est pas là pour parler de ça. Je respecte mon club le PSG. Ce que fait l'autre club, cela ne me concerne pas. Je ne vais pas me prononcer dessus car tout ce que je vais dire ou pas sera utilisé. » Que faut-il en déduire ?

Il ne dément rien sur MU