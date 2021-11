Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La terrible sortie de Riolo sur le cas Pochettino !

Publié le 25 novembre 2021 à 23h45 par B.C.

Alors que Mauricio Pochettino est annoncé sur le départ, Daniel Riolo dresse un terrible constat sur l’entraîneur du PSG, au lendemain de la défaite face à Manchester City (2-1).

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino aurait déjà des envies d’ailleurs, alors qu’il s’apprête à fêter sa première année à la tête du PSG. L’Argentin souhaiterait en effet retourner en Premier League et s’engager en faveur de Manchester United à en croire la presse britannique. En interne, Pochettino suscite également de gros doutes, au point que son départ ne soit plus exclu par la direction du PSG comme annoncé par le10sport.com. Alors que le club de la capitale a largement été dominé dans le jeu par Manchester City (2-1) ce mercredi en Ligue des champions, le journaliste Daniel Riolo estime de son côté que Mauricio Pochettino a déjà la tête ailleurs.

« Pochettino ne fait plus rien »