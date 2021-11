Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme sortie de Marquinhos sur l'avenir de Pochettino !

Publié le 25 novembre 2021 à 17h15 par D.M.

Malgré les nombreuses rumeurs sur l'avenir de Mauricio Pochettino, Marquinhos a indiqué que le groupe parisien était concentré sur le terrain.

Battu par Manchester City ce mercredi en Ligue des champions (2-1), Mauricio Pochettino pourrait bien décider de poursuivre sa carrière en Angleterre. En coulisses, l’entraîneur du PSG ne resterait pas insensible à l’intérêt de Manchester United. Interrogé sur son avenir après la rencontre, le technicien argentin a, dans un premier temps, esquivé la question posée pa r Canal + avant de se montrer un peu plus bavard en conférence de presse. « Les joueurs connaissent notre situation. Ils connaissent également la leur. On vit dans un business avec de nombreuses rumeurs. Elles sont parfois positives et d’autres fois négatives. Toujours est-il que je ne veux pas parler de ces rumeurs » a lâché Pochettino.

« Les rumeurs sur Pochettino ? Cela ne nous affecte pas sur le terrain »