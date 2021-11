Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour l'arrivée de Zidane !

Publié le 25 novembre 2021 à 19h45 par D.M.

Certains médias ont évoqué des contacts récents entre le PSG et Zinédine Zidane. Mais en réalité, les deux parties n'ont pas eu encore l'occasion de discuter.

« Les joueurs connaissent bien notre situation. Ils connaissent également la leur. On vit dans un milieu avec de nombreuses rumeurs. Elles sont parfois positives et d’autres fois négatives. Toujours est-il que je ne veux pas parler de ces rumeurs » . Après la rencontre de Ligue des champions face à Manchester City (défaite 2-1), Mauricio Pochettino n’a pas voulu s’épancher sur son avenir. Pourtant, l’entraîneur du PSG avait l’occasion de démentir les rumeurs l’envoyant à Manchester United. Selon RMC Sport, le technicien argentin n’aurait pas entamé de discussions avec le club anglais, mais serait une option réelle. Le PSG se tient prêt et a déjà tout prévu pour sa succession.

Aucun contact direct entre Zidane et le PSG