Mercato - PSG : Énorme rebondissement pour l’avenir de Pochettino !

Publié le 25 novembre 2021 à 16h45 par B.C. mis à jour le 26 novembre 2021 à 15h44

Annoncé comme la priorité de Manchester United pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer, Mauricio Pochettino ne devrait pas prendre dans l’immédiat le chemin d’Old Trafford. Les Red Devils auraient en effet mis la main sur un entraîneur pour le reste de la saison.

Alors que les critiques s’abattent sur lui, Mauricio Pochettino ne fait rien pour dissiper les doutes autour de son avenir. L’entraîneur du PSG a timidement démenti les rumeurs l’envoyant à Manchester United, alors que l’écurie anglaise en aurait fait sa priorité pour la succession d’Ole Gunnar Solskjaer. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le départ de l’Argentin n’est plus un sujet tabou au sein du PSG, bien que le club souhaiterait déjà mettre la main sur son successeur avant de le laisser filer. Le Qatar vise en priorité Zinedine Zidane, mais le dossier pourrait traîner en longueur, pas de quoi arranger Manchester United, à la recherche d’un nouvel entraîneur.

Manchester United a trouvé son intérimaire, le dossier Pochettino mis de côté ?